В Пскове решат проблему вторых смен в школах

Главная задача, стоящая перед комитетом по образованию, является минимизация второй смены в школах региона. Об этом сообщил руководитель комитета Андрей Ермаков.

Вопрос о неудобстве вторых смен в школах не теряет своей актуальности. До конца января 2022 года будут поданы заявки на одобрение субсидии.

Решать проблему вторых смен в регионе планируют с помощью открытия 3 тыс. дополнительных мест в двух районах Пскова: на Завеличье и Запсковье. А также строительством двух школ: в Голове и Себеже в 2023 году и в 2024-2025.

«17 спортзалов в 13 районах области отремонтировали в этом году, 16 спортзалов запланировано в следующем году отремонтировать. 30 точек роста открыли в этом году. 2 IT-клуба открылись в Печорах и Великих Луках», - добавил спикер.