«В тренде — минимализм»: псковский декоратор назвала правила украшения елей к Новому году 2022

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Псковский декоратор Анна рассказала, как правильно украшать новогодние деревья в этом сезоне, пишет «Псковская правда».

«В тренде — минимализм», - заявляет специалист по декору Анна.

Она советуют выбирать украшения максимум двух цветов. А покреативить можно на фактуре. Декоратор Анна предлагает выбрать часть матовых игрушек, часть - с блёстками, часть - глянцевых.

«Я предпочитаю в этом сезоне светлые тона: нежные кремовые, белые, золотые. Кричащих цветов, - красных, оранжевых, малиновых, - не должно быть», - предупреждает Анна.

По словам специалиста, при выборе игрушек стоит отдать предпочтение шарам, которые всегда в моде.

«Конечно, мы в Пскове ограничены выбором материала. Люди берут то, что есть, берут по старинке один шарик такой, один - такой, а потом не могут их правильно разместить, а ведь рисунок должен повторяться», - рассказывает эксперт.

Кроме того, декоратор Анна предупреждает, что внешний вид елки должен вписываться в интерьер комнаты.

Вместе с этим специалист просит оставить мишуру на антресолях - она уже не в моде.

«Оставьте дерево немножко живым», - призывает декоратор.

Анна также добавила, что разноцветные гирлянды сегодня неактуальны. Вместо них предпочтение стоит отдать однотонным огогонькам с тёплым белым свечением.