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Здоровье14 декабря 2021 10:11

Об ужестожении огорчений из-за «омикрона» заявил глава псковского Роспотребнадзора

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Распространение «омикрон»-штамма может стать причиной нового ужесточения ограничительных мер. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, пишет ПАИ.

По мнению специалиста, новый штамм распространяется гараздо быстрее предыдущих и наиболее заразен. Если начнется интенсивное распространение, то произойдет усиление введенных мер.

Также Нестерук сообщил, что распространение коронавируса на конец года в настоящее время зависит только от того, как долго получится сдерживать распространение «омикрона».