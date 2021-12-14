Об ужестожении огорчений из-за «омикрона» заявил глава псковского Роспотребнадзора

Распространение «омикрон»-штамма может стать причиной нового ужесточения ограничительных мер. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, пишет ПАИ.

По мнению специалиста, новый штамм распространяется гараздо быстрее предыдущих и наиболее заразен. Если начнется интенсивное распространение, то произойдет усиление введенных мер.

Также Нестерук сообщил, что распространение коронавируса на конец года в настоящее время зависит только от того, как долго получится сдерживать распространение «омикрона».