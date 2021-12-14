Беременные с COVID-19 поступают в стационар Псковской инфекционки ежедневно

.

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф сообщила, что в стационар медорганизации каждый день поступают беременные женщины с ковидом, пишет «Псковская правда».

«Часть из них переносит инфекцию в средне-тяжёлой форме с пневмонией, а у некоторых болезнь прогрессирует: нарастает дыхательная недостаточность, развивается респираторный дистресс-синдром», - рассказала медэксперт.

Врач добавила, что для малыша в утробе матери недостаточность кислорода крайне опасна.

Кроме того, у ковид-положительной беременной повышаются риски преждевременных родов, кесарево сечения, задержки роста у плода и выкидыша.

На ранних сроках беременности коронавирус также представляет опасность: он может нарушить формирование основных органов и систем плода.

Педиатр порекомендовала женщинам делать привику заранее, идеальным вариантом будет, если супруг также вакцинируется.

«Отдельно стоит сказать, что лечение беременных женщин – это очень непростая история, так как многие препараты им просто противопоказаны», - заявила Алина Корф.