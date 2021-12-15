Ещё у 173 жителей Псковской области подтвердился COVID-19

.

173 новых случая заражения коронавирусом выявили в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее число инфицированных достигло 68 884.

При этом ещё 166 человек справились с заболеванием. С начала пандемии 60 118 жителей региона выписались из медучреждений, победив коронавирус.

По последним данным, 1 475 человек прошли исследование на наличие коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. При этом с марта 2020 года было проведено почти 690 тысяч тестов.