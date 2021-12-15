До +3 поднимутся столбики термометров в Псковской области 15 декабря

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Сегодня, 15 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Ночью пройдёт снег, переходящий в мокрый снег. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

На дорогах стоит быть аккуратнее – образуется гололедица.

По прогнозам синоптиков, западный ветер 15 декабря будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура на территории региона ночью будет держаться в пределах от -4 до +1 градуса, днем — от -2 до +3.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.