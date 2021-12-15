В Пскове за находку кремового котёнка гарантируют вознаграждение

Фото: «Зоозащита»

В Пскове 13 декабря четырехмесячный котёнок кремового цвета выбежал из дома в районе улицы Гражданской. Об этом сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Известно, что молодой котёнок отличается трусливостью.

«Выбежал 13.12.2021 в районе детсада», - рассказывают в группе.

Как сообщается, потеряшка может находиться по следующим адресам: Гражданская, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 21, 23, 25; Советская, 73, 73а, 75, 77, 77а.

Нашедшим котенка гарантируют вознаграждение.

«Хозяйке бы хоть знать, что он в порядке, а отлов – это второстепенный вопрос», - написали в группе «Зоозащиты».

Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефону: +79526664804.