В Пскове продолжают искать 29-летнюю Маргариту Кислову

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В Пскове продолжаются поиски Кисловой (Никитиной) Маргариты Александровны 29-ти лет. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Местная жительница пропала 16 ноября, и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Из примет пропавшей Маргариты Кисловой волонтёры сообщают о следующих: рост 158 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Последрий раз девушку видели в черной куртке, темно-синих джинсах и чёрных кроссовках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефону: 8 (800) 700-54-52