Семь жителей Псковской области скончались от осложнений COVID-19 за сутки

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Ещё семь смертей от осложнений коронавируса зарегистрировали в регионе за прошедшие сутки. Общее число летальных исходов достигло 1 168. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё 173 жителя заразились COVID-19. За всё время пандемии коронавирус был выявлен у 68 884 жителей региона.

За последние 24 часа еще 166 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением. При этом с марта 2020 года побороть заболевание смогли 60 118 жителей Псковской области.

По данным на 15 декабря, почти 690 тысяч тестов на выявление ковида провели псковские медики за всё время пандемии.