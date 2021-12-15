Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 9:23

Во избежание несчастных случаев, коммунальные службы Пскова обязали чаще убирать снег и лёд с крыш

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Коммунальные службы обязали убирать образование льда и скопление снега на крышах сданий в Пскове своевременно. Об этом заявил глава Администрации города Пскова Борис Елкин, сообщает пресс-служба администрации.

Колебание дневных и ночных температур могут спровоцировать падение льда и снега с крыш. Все управляющие организации, товарищества и ЖК поручили поручение о необходимости чистить крыши домов своевременно, чтобы исключить несчастные случаи.

Также необходимо провести обследование на снегообразование на крышах многоэтажек и зданий с большими пролетами. В том числе провести инструктаж ответственных должностных лиц.

Горожан также призывают соблюдать меры безопасности: не проходить вблизи строений, избегать патенциально опасные здания и сообщать УК о формировании сосулек.