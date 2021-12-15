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Общество15 декабря 2021 10:38

В Себеже няня обокрала семью на 50 тысяч рублей

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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50 тысяч рублей украла няня из семейного сейфа в Себеже. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приехав из поездки, супруги, которые нанимали няню на работу, обнаружили, что в сейфе частично отсутствуют сбережения. После этого пострадавшие обратились в полицию.

Предварительно, 30-летняя, оставленная с ребёнком, запасным ключом открыла сейф и похитила часть денег.

В полиции преступница призналась, что всю сумму она уже потратила.

Сотрудники полиции изъяли приобретённые вещи и возбудили уголовное дело по статье «Кража».