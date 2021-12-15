Тепло и мелкий дождь прогнозируют 16 декабря в Псковской области

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В четверг, 16 декабря, на территории Псковской области прогнозируется облачность и небольшие осадки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом пройдут в четверг в некоторых районах Псковской области.

Ветер Западных направлений будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха разогреется до 4 градусов и не будет опускаться ниже 0.

Атмосферное давление вновь ожидается ниже нормы.