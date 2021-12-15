Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 11:04

Тепло и мелкий дождь прогнозируют 16 декабря в Псковской области

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В четверг, 16 декабря, на территории Псковской области прогнозируется облачность и небольшие осадки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом пройдут в четверг в некоторых районах Псковской области.

Ветер Западных направлений будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха разогреется до 4 градусов и не будет опускаться ниже 0.

Атмосферное давление вновь ожидается ниже нормы.