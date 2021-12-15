Стало известно, сколько выделят на противоаварийные работы на памятнике дружине Александра Невского под Псковом

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На начальный этап противоаварийных работ на памятнике дружине Александра Невского на Соколихе под Псковом будет выделено 1,5 млн рублей, пишет ПАИ.

Сегодня, 15 декабря, памятник посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а также ряд городских чиновников.

Сообщается, что работы по сохранению монумента идут в штатном режиме. Завершить их планируется в январе 2022 года. По подсчётам, на реставрацию в общей сложности потребуется 7,5 млн рублей.

«Памятник ни разу не ремонтировали, материал качественный, хороший, надо разобрать, почистить и будет лучше», - заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.