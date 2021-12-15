В Пскове подсчитали, во сколько обойдется главный новогодний салат

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«Псковская правда» выяснила, сколько стоит салат оливье в Псковской области.

Ключевыми ингридиентами оливье приятно считать консервированные огурцы (500 грамм), зеленый горошек (400 грамм), картофель (500 грамм), куриные яйца (4 штуки), вареную колбасу (300 грамм), майонез (200 грамм). Как правило, Росстат включает в салат морковь и лук, однако исходя из мини-опроса, большая часть жителей Пскова их не добавляют в состав.

Для исследования были взяты цены на ингридиенты оливье в одной из торговых сетей. Оказалось, что за небольшой «тазик» оливье псковичи заплатят 457,5 рубля.

Добавим, В Карелии традиционный салат обойдётся в 462,95 рубля, а в Мурманске — 514. При этом жители Карелии добавляют в оливье лук, а Мурманска ещё и морковь.