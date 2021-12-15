Дмитрий Муратов из Пскова взял XVIII Кубок Мира нефтяных стран по боксу в Нижневартовске

Фото: сайт ПАИ

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, воспитанник ГАУ ПО СШ «Олимп», мастер спорта России Дмитрий Муратов занял первое место в весовой категории 75 кг, став мастером спорта России международного класса, пишет ПАИ.

Тренер победителя Владимир Ивасенко признался, что звание лучшего досталось псковичу нелегко. Кроме того, Владимир Игнатьевич рассказал, что пройти отбор на XVIII Кубок Мира было непросто, но Дмитрий Муратов справился со всеми сложностями.

Отметим, 34-летний Дмитрий Муратов – обладатель сразу нескольких титулов. Так, спортсмен носит звание 6-кратного чемпиона Северо-Запада, 4-кратного чемпиона ВДВ, а также бронзового призера чемпионата России по боксу.