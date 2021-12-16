Небольшой дождь с мокрым снегом прогнозируют псковичам 16 декабря

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Сегодня, 16 декабря, на территории региона ожидается облачная погода, небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Западный ветер 16 декабря будет умеренным.

По прогнозам синоптиков, воздух в отдельных районах прогрееется до +4 градусов.

В Пскове пройдет дождь, ночью дождь с мокрым снегом. Температура днем составит +2...+4, ночью +0...+2.

В Великих Луках также ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем будет держаться в пределах +3...+5, ночью столбики термометров опустятся до 0.