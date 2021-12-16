В Псковской области суточный прирост заражённых COVID-19 держится в районе 170 человек

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Каждй день в Псковской области подтверждают около 170 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 171 человека. Об этом сообщил глава региона в своём Instagram-аккаунте.

За всё время пандемии ковид диагностировали у 69 055 жителей Псковской области.

Ещё 202 человека выписались из медучреждений Псковской области за прошедшие сутки. Общее число победивших болезнь достигло 60 320. При этом глава региона отметил, что динамика выздоровления на сегодняшний день крайне низкая.

По последним данным, 2 170 тестов на выявление коронавируса в лаборатория региона за последние 24 часа.