Названа зарплата медсестры по физиотерапии в Пскове

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл исследование и выявил, сколько получает медсестра по физиотерапии в коммерческих клиниках Пскова.

Так, медсестры по физиотерапии со стажем более трех лет и опытом работы в коммерческих клиниках в Пскове могут зарабатывать до 50 тысяч рублей. Отметим, в Москве такой специалист получит 90 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 80 тысяч рублей.

Медсестра, отработавшая меньше года, может зарабатывать от 20 до 22 тысяч рублей. При этом необходимо, чтобы у кандидата было среднее медицинское образование, дипломом по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» или «Акушерское дело», а также наличие действующего сертификата по специальности «Физиотерапия».

От 22 до 28 тысяч готовы заплатить медсестрам, имеющим опыт ведения медицинской документации и стажем работы медицинской сестры по физиотерапии от одного года.

Поднять зарплату до 33 тысяч рублей могут персоналу с опытом работы от двух лет.

А тем, кто проработал в коммерческой клинике в качестве медсестры по физиотерапии более трёх лет, готовы предложить зарплату от 33 до 50 тысяч рублей.