Рекордный прирост инвестиций в основной капитал зафиксирован в Псковской области по итогам 2021 года

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Рабочая встреча состоялась между губернатором Псковской области Михаилом Ведерриковым и вице-губернатором Нинель Салагаевой. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, замгубернатора подвела итоги уходящего года в сфере экономики.

Нинель Салагаева отметила, что объем инвестиций в основной капитал по Псковской области увеличился на 31,5%, составив около 30 млрд рублей. Примечстельно, что по стране этот показатель не превышает 7,6%.

Кроме того, 103,5% составил индекс промышленности в регионе за 10 месяцев 2021 в сравнении с этим же периодом прошлого года. В агропромышленности этот показатель вырос на 2,7%.

По словам вице-губернатора, ситуация на рынке труда также заметно улучшилась. Численность занятого населения вернулась к показателям допандемийного 2019 года. При этом количество официально безработных псковичей снизилось практически в три раза: с 6,8 тысяч человек до 2,4 тысяч человек.