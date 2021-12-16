Названы самые недобросовестные управляйки Пскова

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В Пскове назвали самые недобросовестные управляющие компании. Список озвучила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

На итоговом координационном совещании по обсуждению вопросов жизнедеятельности общегородского характера, Наталья Симонова назвала самые злостные управляющие компании. По словам спикера, «ДУ №8» и «8-й район», находящиеся на Запсковье, «очень неудовлетворяют» администрацию.

Управляющие компании только создают видимость работы. Из отчёты о работе фейковые, что подтверждается проверками на местах. Лживые сведения предоставлялись касаемо уборки улиц спецтехникой. За что управляйки получили уже 24 протокола.

«Считаем, что придется действовать с помощью прокуратуры, если протоколы наши не имеют воздействия. Все торговые сети реагируют более адекватно [на наказания – ред.] — на них составлено не так много протоколов», - сообщила Симонова.