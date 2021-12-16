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Здоровье16 декабря 2021 9:29

Ещё пять жителей Псковской области стали жертвами ковида

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Пять смертей от коронавируса зафиксировали в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 1 173 жителей региона.

Еще 171 человек заразился коронавирусной инфекцией. С марта 2020 года COVID-19 диагностировали у 69 055 жителей Псковской области.

60 320 пациентов, выздоровев, выписались из медучреждений, только 202 из них – за прошедшие сутки.

По последним данным, 2 170 жителей региона проверили на наличие коронавируса за последние 24 часа.