Сильный ветер и мокрый снег ожидаются 17 декабря в Псковской области

В пятницу, 17 декабря, на территории Псковской области облачная погода будет сопровождаться мокрым снегом и дождем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, ветер будет дуть с серверо-западных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в среднем по области от 0 до +3 градусов, что на один градус холоднее, чем в прошлый день.

Выпадет немного мокрого снега с дождем. Атмосферное давление будет по-прежнему ниже нормы.