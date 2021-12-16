Оттепель не помешала псковичам создать настоящий парад снеговиков

Фото из архива КП

Декабрь 2021 года запомнится псковичам, как самый снежный месяц наступившей весны. Несмотря на то, что в регион пришла кратковременная оттепель, псковичи упели создать настоящий парад снеговиков.

Новый год вокруг снеговика встречают в зоозащитном приюте «Шанс».

Фото сообщества АНЗО «Шанс»

Ещё один хоровод вокруг снежной ёлки на фоне кремля засняла псковичка Елена Иванушкина.

Фото: Елена Иванушкина

Псковичка с подругами отыскала снеговика-Пушкина в огромной шляпе.

Фото: Елена Иванушкина

Во дворах на улице Кузбасской дивизии жители слепили сказочный символ Нового года – Деда Мороза в полный рост.

Фото: Елена Чернышева

Снеговика с ушами нашли псковичи неподалеку от центра города.

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Ещё одного снеговика слепили прямо в хоккейной коробке на Коммунальной и надели ему шапку и галстук.

Фото: Елена Чернышева

Детский сад №28 «Искорка» украсили фасад, а главным героем сказки стал весёлый снеговик, который никогда не растает.

Фото: сообщество МБОУ Детский сад №28 "Искорка

Снеговиков изобразили и учащиеся Псковского педагогического комплекса, вырезав сказочные картины для окон из бумаги.