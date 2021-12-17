Псковичка попала под колёса автомобиля на Четырёх углах

Фото: «Псковская сводка»

В Пскове на пешеходном переходе сбили 41-летнюю женщину. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

По последним данным, на Рижском проспекте, 7/31а (на Четырех углах) водитель автомобиля LADA XRAY наехал на женщину, которая в этот момент переходила дорогу на зеленый свет светофора.

Авария для 41-летней псковички обернулась госпитализацией в областную больницу. Сообщается, что женщина получила травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ДПС, спасатели и врачи работали на месте ДТП.