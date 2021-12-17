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Общество17 декабря 2021 10:36

Псковский район занял первое место по индивидуальному жилищному строительству

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Псковский район назван лидером среди муниципалитетов области по индивидуальному жилищному строительству. Об этом сегодня, 17 декабря, заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спикер рассказала, что за 2021 год в Псковском районе появился 631 новый дом. За этот же период в Великолукском районе построили 190 домов, в Пскове – 180 домов, а в Печорском районе – 121 дом.

По предварительным итогам за 2021 год, 13 тысяч человек зарегистрировали права на жилые помещения на основании договоров купли-продажи. При этом за весь 2020 год это число составило 14 007.