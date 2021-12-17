За жестокое убийство собаки 19-летний житель Острова отправится в тюрьму

Фото из архива КП

19-летний житель Островского района совершил жестокое убийство, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело о жестоком убийстве собаки 15 мая 2021. Пьяный молодой острович, находясь в деревне Верхний Мост, перекинул собачью цепь через дверь сарая. Собака повисла и скончалась.

Мировой судья рассмотрит уголовное дело по существу. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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