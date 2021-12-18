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Происшествия18 декабря 2021 7:23

Трагическое ДТП случилось минувшей ночью в Стругокрасненском районе

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: «Псковская сводка»

Фото: «Псковская сводка»

Автоавария со смертельным исходом произошла сегодня ночью на 151-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков в деревне Ротный Двор. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

Управлявший грузовым автомобилем DAF 46-летний житель Белоруссии на небезопасной скорости выехал на встречку. Это привело к столкновению с другим грузовиком DAF, за рулём которого был петербуржец.

Жителю Санкт-Петербурга выжить не удалось. Учинившего аварию жителя Белоруссии доставили в областную больницу с различными травмами.

Сотрудники ДПС, МЧС, врачи, а также дорожные сотрудники, работали на месте случившегося.