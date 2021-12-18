Стало известно, какая сумма потребуется для создания велотранспортной системы Пскова

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В администрации Пскова обсудили перспективы развития велосистемы города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

На данный момент ответственные по проекту уже обследовали улично-дорожную и транспортную сети Пскова, интенсивность движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, а также парковочные пространства.

Согласно исследованиям, около семи тысяч псковичей используют велосипед как основной вид транспорта каждый день. При грамотной разработке велосистемы есть перспектива, что к 2030 году количество городских велосипедистов достигнет 17,5 тысяч. Для этого разработчики хотят создать свыше 100 километров велодорожек по всему Пскову.

Фото: сайт ПАИ

Предварительно, на создание велосистемы в Пскове будет потрачено около 2 млрд рублей. Власти рассматривают участие в различных программах как способ финансирования проекта.

Добавим, массовый переход на велосипеды улучшит экологическую ситуацию, снизит количество ДТП, а также положительно повлияет на физическую активность псковичей.

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