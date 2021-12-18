Ещё 168 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области

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У 168 жителей региона подтвердился коронавирус за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За все время пандемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 69 393 пациентам.

Еще 273 человека победили болезнь в Псковской области. При этом 60 812 жителей региона справились с коронавирусом с начала пандемии.

По последним данным, 696 205 тестов на выявление коронавируса провели медики Псковской области, только 2 107 из них – за прошедшие сутки.