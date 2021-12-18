«Сами мы не справимся»: псковским зоозащитникам нужна срочная помощь в приюте

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Сотрудники приюта для бездомных животных «Лесопилка» нуждаются в помощи псковичей. Об этом сообщается в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Волонтёры просят помочь неравнодушных горожан поменять сено в собачьих будках.

«Собаки мокрые, в будках мокро», - пишут зоозащитники.

Сотрудники приюта рассказали, что в списке их дел сегодня также стерилизации и каждодневные хлопоты.

«Сами мы не справимся… Пожалуйста, приезжайте, помогите», - пишут в группе.

Напомним, приют «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородской, 7.

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