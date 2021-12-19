Гололедицу и сильный ветер прогнозируют метеорологи 19 декабря в Пскове и Великих Луках

Сегодня, 19 декабря, на территории Псковской области прогнозируется облачность, сильный ветер и мокрый снег. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской облати.

В ПСКОВЕ

Днём по городу пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет переходить с минуса на небольшой плюс, что станет причиной образования гололедицы. Температура воздуха ночью ожидается от -6 до -11, днём – от -1 до +1.

В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

днем небольшие осадки, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура днем около 0 град, ночью -7-9.