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Общество19 декабря 2021 8:55

Гололедицу и сильный ветер прогнозируют метеорологи 19 декабря в Пскове и Великих Луках

Источник:kp.ru
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Сегодня, 19 декабря, на территории Псковской области прогнозируется облачность, сильный ветер и мокрый снег. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской облати.

В ПСКОВЕ

Днём по городу пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет переходить с минуса на небольшой плюс, что станет причиной образования гололедицы. Температура воздуха ночью ожидается от -6 до -11, днём – от -1 до +1.

В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

днем небольшие осадки, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура днем около 0 град, ночью -7-9.