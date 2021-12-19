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Происшествия19 декабря 2021 10:31

Две женщины захлебнулись в авто, съехавшем в реку под Гдовом

Источник:kp.ru
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Сегодня, около 10 утра, в Гдовском районе автомобиль съехал в кювет с рекой. В результате происшествия погибли две женщины, ещё двое пассажиров пострадали, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Трагическое ДТП произошло за деревней Лунёвщина. Женщина, управлявшая автомобилем Renault Capture, уснула за рулём. Из-за отсутствия тормозного пути на дороге, машина с четыремя людьми вылетела в реку Куна, где водитель и пассажирка 70 и 81 года утонули, не успев выбраться из автомобиля.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.