Две женщины захлебнулись в авто, съехавшем в реку под Гдовом

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Сегодня, около 10 утра, в Гдовском районе автомобиль съехал в кювет с рекой. В результате происшествия погибли две женщины, ещё двое пассажиров пострадали, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Трагическое ДТП произошло за деревней Лунёвщина. Женщина, управлявшая автомобилем Renault Capture, уснула за рулём. Из-за отсутствия тормозного пути на дороге, машина с четыремя людьми вылетела в реку Куна, где водитель и пассажирка 70 и 81 года утонули, не успев выбраться из автомобиля.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.