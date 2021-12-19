Новая достопримечательность появилась в Мирожском парке – солнечные часы

.

В Мирожском парке установили необычные солнечные часы в виде озера и скульптуры рыбака на лодке. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Придумали солнечные часы студенты Псков ГУ, лучшую идею выбирали с помощью конкурса.

«Воплощать идею в жизнь помогал преподаватель Псковского технического лицея Иван Иванович Моисеев: самое сложное было верно установить удочку рыбака, которая выполняет роль гномона, чтобы он показывал точное время», – отметил Борис Елкин.

Задумка полностью продумана авторами и каждая деталь часов символична для города Пскова.

«Часы выполнены из кованого металла, что отражает многолетнюю историю псковских мастеров кузнечного дела. А рыбак символизирует рыбный промысел, который был одним из основных на Псковщине и сегодня объединяет нас с соседями по Чудскому озеру – с эстонцами», – пояснил глава города.

Часы были созданы в рамках проекта об улучшении биологического разнообразия и приувеличения знаний населения о региональных центрах России и Эстонии».