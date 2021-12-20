В Псковской области замедлилось снижение темпов распространения COVID-19

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Суточный прирост заболевших COVID-19 держится приблизительно на одном уровне в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккавнте.

По словам главы региона, на этой неделе снижение темпов заболеваемости составило порядка 4%.

При этом за прошедшие сутки еще у 167 человек выявили коронавирус. За все время пандемии этот диагноз поставили 69 727 жителям Псковской области.

61 507 человек выписались из медучреждений, выздоровев, только 373 из них – за минувшие сутки.

По последним данным, 1 274 жителей региона протестировали на наличие COVID-19 за последние 24 часа.