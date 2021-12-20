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Общество20 декабря 2021 6:21

Синоптики рассказали о погоде 20 декабря в Пскове и области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 20 декабря, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов, ночью местами пройдёт небольшой снег. Об этом сообщили в официальном Telegram- канале региона.

На дорогах стоит быть аккуратнее – образуется гололедица.

Северный ветер 20 декабря будет дуть умеренно.

Температура воздуха днем по области будет держаться в пределах -5...-10, к ночи понизится до -12...-17.

Псковичам синоптики обещают небольшой снег и гололедицу. Столбики термометров днём покажут -6...-8, ночью -12...-14.

В Великих Луках также пройдёт небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха днем составит -7...-9, в ночные часы -14...-16.