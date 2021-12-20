Стало известно самое цитируемое СМИ региона по количеству упоминаний

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Портал «Псковское агентство информации» по итогам недели стал самым цитируемым СМИ региона. Всего на него ссылались 1 460 раз.

По данным сервиса «Медиалогия», в пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об обустройстве 100 велодорожек в Пскове, о жертвах мошенников, найденном на раскопках перстне XIX века, о новых школьных автобусах и открытии пункта вакцинации для беременных в псковском перинатальном центре.

У ближайшего конкурента ПАИ – местной ленты новостей показатель равен 684 цитатам. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (186 цитат), далее расположилось ГТРК «Псков» (141 цитата) и замыкает пятерку лидеров «АиФ-Псков» (116 цитат).

Стоит отметить, что «КП-Псков» вошло в десятку самых цитируемых СМИ региона. Самый высокий индекс цитируемости был присвоен материалу об островском школьнике, который захотел стать главой региона после победы в акции «Губернаторский дневник».