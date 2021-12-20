В комитете по туризму рассказали о заполненности псковских гостиниц в новогодние каникулы

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Сегодня, 20 декабря, в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова рассказала о загруженности псковских отелей в новогодние праздники.

Так, отели Пскова будут загружены на 80-100% в период длинных выходных.

В районах загрузка отелей будет значительно ниже: 20-60%. По словам Марины Егоровой, многие отели в Печорском районе остаются свободными.

Спикер посоветовала гостям Псковщины посетить Остров, чтобы увидеть известные мосты, а также Талабские острова.

«В Великих Луках прекрасный динопарк, в Пскове чудесно украшенный Финский парк», - добавила Марина Егорова.

Кроме того, эксперт выделила Полистовский заповедник, где можно покататься на снегоходах.