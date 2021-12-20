О самых ярких мероприятиях псковской филармонии в 2022 году рассказала Елизавета Барышникова

Елизавета Барышникова

Сегодня, 20 декабря, в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» директор Псковской областной филармонии рассказала, какие мероприятия готовят в учреждении на 2022 год.

Так, в наступающем году планируется проведение Фестиваля русской музыки. Как сообщила Елизавета Барышникова, его программа уже практически определена.

Помимо этого, жители и гости Пскова вновь смогут посетить фестивали «Музыка на воде», «Лавандовая ночь» и «Золото Вены».

«Этим двум проектам в 2022-м уже исполнится 5 лет», - подчеркнула спикер.

На сегодняшний день решается вопрос о том, чтобы «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» стали не отдельными проектами, а самостоятельными фестивалями, добавила Елизавета Барышникова.