Псковичам сообщили о переносе пункта вакцинации в ТРК «Акваполис» с 20 декабря

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В ТРК «Акваполис» вновь переехал пункт вакцинации от гриппа и коронавируса. С первого этажа пункт вакцинации вернулся на второй, в более просторное место, сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Здесь можно выбрать вакцины «Спутник-V», «Спутник-лайт», «ГамКовидВак». Однако «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» можно поставить только в поликлиниках.

Также в прививке откажут беременным, теперь для них открылся свой пункт вакцинации в перинатальном центре.

По традиции, сертификат появится на Госуслугах только через 2-3 дня после окончания курса вакцинации. Прививки производятся с разницей в 21 день.

Поставить вакцину от гриппа и коронавируса можно будет и в новогодние праздники, по словам Галины Неваленой, пункты вакцинации сообщат особый график приема граждан в праздники.