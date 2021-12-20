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Здоровье20 декабря 2021 8:55

Ещё четыре человека стали жертвами коронавируса в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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1 195 человек скончались от осложнений коронавируса в регионе, 4 из них – за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё у 167 человек подтвердился COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 69 727 случаев заражения коронавирусом.

Выздороветь удалось ещё 373 жителям региона. С марта 2020 года победить заболевание в Псковской области смогли 61 507 человек.

По данным официального Telegram-канала Псковской области, 1 274 теста на выявление ковида провели в лабораториях региона за последние 24 часа.

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