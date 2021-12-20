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Общество20 декабря 2021 9:23

Опубликован график работы новогодней ярмарки в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Ольга ДАВЫДОВА

Сегодня, 20 декабря, в центре Пскова начала работать новогодняя ярмарка. Посетить её жители и гости города смогут до 7 января включительно. Об этом сообщили на странице «Туристический Псков» в Instagram.

По-новогоднему украшенные деревянные домики расположились на пешеходной части улицы Пушкина. И открыты они для посетителей с 10:00 до 21:00.

Ассортимент товаров на ярмарке богат и колоритен: от традиционных новогодних сувениров и ремесленных изделий ручной работы до «псковских цукатов» и медовой продукции.