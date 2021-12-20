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Общество20 декабря 2021 11:20

Новый год под угрозой: псковская Снегурочка исчезла в преддверии праздников

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Снегурочка, радовавшая псковичей на фасаде дома №9 на улице Советской, исчезла, пишет ПАИ.

Однако паниковать раньше времени жителям Пскова не стоит. Хозяйка главных героев Нового года Екатерина Ли призналась, что со Снегурочкой всё в порядке, а временное исчезновение вызвано подготовкой к Новому году.

«Как истинная женщина, решила сменить костюм», - поделилась Екатерина.

Впервые фигура Деда Мороза появилась на балконе дома одной из центральных улиц Пскова в 2020 году. Однако если в прошлом году за новогоднее настроение горожан отвечал только Дед Мороз, то в этом году к нему присоединилась Снегурочка.

Горожане высоко оценили старания Екатерины Ли и выдвинули её на соискание общественной премии «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива».