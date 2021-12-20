Жителям Псковской области рассказали о погоде в новогоднюю ночь

.

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова дала прогноз погоды на ночь с 31 декабря на 1 января, пишет «Псковская правда».

Как сообщает синоптик, в новогоднюю ночь столбики термометров в Пскове будут держаться в районе -10 градусов. Новогодняя атмосфера усилится и благодаря снегу, который также прогнозируется в ночь с 31 декабря на 1 января.

Кроме того, Тала Нещадимова рассказала, что в ближайшие три дня псковичам следует готовиться к сильным морозам. Температура воздуха в ночные часы понизится до -20 градусов мороза, а днем будет держаться в пределах -10...-15 градусов.