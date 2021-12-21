С 1 января начнет действовать новый тариф для поездок в пригород Псковской области

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» объявила о смене тарифов на пригородные поездки по Псковской области в поездах с 1 января 2022 года.

Отныне поездка в пригород обойдется минимум в 32 рубля. Это касается и детей от 5 до 7 лет, до 5 – бесплатно.

В 32 рубля обойдутся первые 10 километров дороги, вне зависимости от протяженности поездки. За каждый последующий километр нужно будет доплатить 3 рубля и 20 копеек.

Расписание движения пригородных поездов уточняйте на станциях, вокзалах и на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.