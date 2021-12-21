Свыше 160 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

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У 162 жителей региона выявили коронавирус за последние 24 часа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, 69 889 человек заболели коронавирусом с начала пандемии.

Еще 421 человек справился с заболеванием. Теперь в общей статистике выздоровевших по региону насчитывается 61 928 человек.

Согласно статистике, 1 297 тестов на выявление коронавируса провели псковские медики за минувшие сутки.

«Ковидный коечный фонд сокращён до 735 коек. Его загрузка составляет 79%», - добавил Михаил Ведерников.