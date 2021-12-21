Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 декабря 2021 21:36

Рекордный суточный прирост выздоровевших от COVID-19 зарегистрирован в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

421 человек, вылечившись от COVID-19, выписался из медучреждений региона за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно статистике, показатель прошедших 24 часов стал рекордным.

По данным Михаила Ведерникова, 61 928 человек смогли победить болезнь с начала пандемии.

При этом ещё 162 человека в регионе заразились коронавирусной инфекцией.

По последней информации, 700 221 тест на выявление ковида провели в Псковской области, только 1 297 из них – за последние 24 часа.