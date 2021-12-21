Рекордный суточный прирост выздоровевших от COVID-19 зарегистрирован в Псковской области

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421 человек, вылечившись от COVID-19, выписался из медучреждений региона за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно статистике, показатель прошедших 24 часов стал рекордным.

По данным Михаила Ведерникова, 61 928 человек смогли победить болезнь с начала пандемии.

При этом ещё 162 человека в регионе заразились коронавирусной инфекцией.

По последней информации, 700 221 тест на выявление ковида провели в Псковской области, только 1 297 из них – за последние 24 часа.