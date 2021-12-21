До -17 понизится температура воздуха в Псковской области 21 декабря

.

Сегодня, 21 декабря, на территории региона прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами будет идти небольшой снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах – по-прежнему гололедица.

По прогнозам синоптиков, северный ветер 21 декабря будет умеренным.

Температура воздуха по области днем составит -7...-12, ночью -12...-17.

Псковичам в дневные часы метеорологи обещают -8...-10, ночью -12...-14.

В Великих Луках будет немного холоднее: температура днем понизится до -9...-11, ночью -14...-16.