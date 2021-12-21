Какие органы оказываются под угрозой COVID-19, рассказал псковский врач

Врач-рентгенолог Псковской инфекционной больницы Питер Туйнеза

Кронавирусгая инфекция негативно влияет не только на лёгкие, но и на другие органы ковид-больного. Об этом заявил врач-рентгенолог Питер Туйнеза, пишет «Псковская правда».

Как рассказал медэксперт, до сих пор полностью неизвестно, как COVID-19 воздействует на организм человека. Но, несмотря на это, доказано, что коронавирусная инфекция вызывает воспаление дыхательных путей и сосудов, нарушает их внутренний слой и сказывается на работе всех органов.

«Следы коронавирусной инфекции врачи находят во многих органах и тканях — в сердце, кровеносных сосудах, головном мозге, желудочно-кишечном тракте», – рассказал Питер Туйнеза.

Кроме того, коронавирус нарушает свёртываемость крови пациента, что способствует образованию тромбов. Они, в свою очередь, могут привести к инфарктам и инсультам с летальным исходом.

По словам рентгенолога, у 20% пациентов, переносивших заболевание в тяжёлой форме, наблюдались признаки миокарда, ещё у 44% была диагностирована аритмия.