1 200 жителей Псковской области скончались от коронавируса с начала пандемии

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1 200 смертей из-за осложнений COVID-19 зафиксировали в Псковской области, только 5 из них – за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии в Псковской области было выявлено 69 889 случаев заражения COVID-19. Лишь за минувшие сутки ковид подтвердился у 162 жителей региона.

Согласно статистике, за последние 24 часа рекордное количество пациентов выписались из медучреждений в связи с выздоровлением.

1 297 человек исследовали на наличие коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.