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Общество21 декабря 2021 10:07

Четырехэтажную школу на 525 мест построят на улице Киселева в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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До 1 декабря 2022 года в Пскове построят новую четырехэтажную школу на 525 мест на улице Киселева. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Образование».

На территории школы благоустроят помещения для начальной и основной школы с отдельными входами, гардеробами, учебными кабинетами и санузлами.

В администрации города добавили, что также планируется строительство медицинского блока, административно-офисной и библиотечно-информационной зон, охраны и вспомогательных помещений.

Кроме того, современный спортивный и актовый залы и столовая также появятся на территории учреждения.